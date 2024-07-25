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Belediyelerin SGK'ya ne kadar borcu var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı

Belediyelerin SGK'ya ne kadar borcu var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 11:37
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli bir açıklamada bulundu. Işıkhan belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirtti.
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