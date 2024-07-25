Belediyelerin SGK'ya ne kadar borcu var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli bir açıklamada bulundu. Işıkhan belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

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