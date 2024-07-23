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Yeni emekli sistemi nasıl olacak? Emeklilikte yeni reform geliyor

Yeni emekli sistemi nasıl olacak? Emeklilikte yeni reform geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 14:34
Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'ten gelecek haberde. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme komisyondan geçmişti. Bu hafta, jet hızıyla genel kurula gelmesi, ardından da yasalaşması bekleniyor. 3 milyon 700 bin emeklinin faydalanacağı düzenleme için zam farklarının ağustosun ilk haftasında hesaplarda olması hedefleniyor. Öte yandan, AK Parti'nin emeklilik sisteminde yeni bir reform için düğmeye bastığı da konuşuluyor. Sinyalini Başkan Erdoğan verdi. İşte kulislerde konuşulan son bilgiler...
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