Merkez bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu! "Haziran'da enflasyonda belirgin düşüş var"

Merkez bankası beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceğini belirten kurul, parasal sıkılaşmanın etkilerini takip edeceklerini ve gerektiğinde sterilazyon araçlarını çeşitlendireceklerini bildirdi.

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