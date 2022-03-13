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Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2022 11:27
Ankara, dünyadaki ilk "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na ev sahipliği yapacak. TOGG'un da tanıtılacağı dünyanın ilk 'ekonomi ve iklim değişikliği' temalı fuarına AB, Birleşik Krallık, Japonya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerin büyükelçileri, Birleşmiş Milletler'den uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarının temsilcilerine, oda ve belediye başkanlarına kadar geniş bir çerçevede 12 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.
Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor
Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor
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