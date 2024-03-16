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Yatırımcı dostu kripto düzenlemesi yolda! Bayramdan sonra Meclis Başkanlığı’nda…

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 12:10
AK Parti'nin kripto düzenlemesi hazır. Teklif AK Parti grubuna ulaştı. Grup incelemelerini tamamlayacak, sonra da imzaya açılarak Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri; yeni düzenlemeyle hem Türkiye'nin önünün açılacağını hem de yatırımcının korunacağını söyledi.
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