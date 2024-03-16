16 Mart 2024, Cumartesi
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Yatırımcı dostu kripto düzenlemesi yolda! Bayramdan sonra Meclis Başkanlığı’nda…
AK Parti'nin kripto düzenlemesi hazır. Teklif AK Parti grubuna ulaştı. Grup incelemelerini tamamlayacak, sonra da imzaya açılarak Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri; yeni düzenlemeyle hem Türkiye'nin önünün açılacağını hem de yatırımcının korunacağını söyledi.