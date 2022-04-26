Yaş meyve sebze inceleme raporu tamamlandı! Fiyat etiketlerine zincir market etkisi

Rekabet Kurumu’nun, tarım ürünleri alanında yürütülen sektör incelemesi kapsamında hazırladığı "yaş sebze ve meyve sektör incelemesi raporu" tamamlandı. Peki bu rapor ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi. Ağaoğlu, “Zincir marketler tek başına bir şey değil ama pazarda o kadar etkili ki o ithal muzun fiyatını 40 TL yaptığında yerli muz 10-12 TL’den 25 TL’ye çıkıyor. Zincir marketler domates ve patatesi yükselttiğinde haldeki esnaf da üreticinin malını ucuza vermiyor. Zincir marketler her yerden mal alma imkanına sahip. Aylar öncesinden tarlaları bağlayıp tüm mahsulü alıyorlar. Dijital fiyat takibi kurulduğu zaman fiyatların nerede yükseldiği görülür.” dedi.

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