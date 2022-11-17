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Vatandaşa kış yardımı! Sosyal yardımlara yeni zam

A Haber
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Giriş: 17.11.2022 13:35
İhtiyaç sahibi ailelere destek programı başladı. Başvurular e-Devlet'ten. 850-1250 TL arası aylık ödeme yapılıyor. Sosyal yardım alanlara elektrik fatura desteği, çocuklu haneye ilave destek, doğal gaz tüketim desteği... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de detayları anlattı.
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