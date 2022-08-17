Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi'de yeni indirimler yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi Marketleri'nin başlattığı indirim kampanyası, tüm yurtta alışveriş festivaline dönüştü. Marketin günlük cirosu 7 kat artarak, 20 milyondan 130 milyon TL'ye çıktı. Tarım Kredi başka ürünlerde de indirim müjdesi verdi.

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