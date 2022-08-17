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Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi'de yeni indirimler yolda

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Giriş: 17.08.2022 08:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi Marketleri'nin başlattığı indirim kampanyası, tüm yurtta alışveriş festivaline dönüştü. Marketin günlük cirosu 7 kat artarak, 20 milyondan 130 milyon TL'ye çıktı. Tarım Kredi başka ürünlerde de indirim müjdesi verdi.
Tarım Kredide yeni indirimler yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti TARIM KREDİ'DE YENİ İNDİRİMLER YOLDA! BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

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