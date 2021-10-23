Türkiye'nin turizm merkezlerini bağlıyor: Süre 140 dakika kısalacak!

Türkiye'nin turizm merkezleri Mersin ile Antalya'yı, keskin virajlı yollardan kurtaracak Akdeniz Sahil Yolu Projesi, iki kentin turizm, ticaret ve tarımdaki iş birliğini arttıracak. Mersin-Antalya seyahatini kara yolundan ortalama 140 dakika kısaltacak projede, 440 kilometrelik yolun 394 kilometresi, 83 köprü ve viyadükten 61'i, 34 tünelden 19'u tamamlandı.