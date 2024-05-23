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Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!

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Giriş: 23.05.2024 16:15
Saat sektöründe adından sıkça bahsettiren Saat&Saat, 30. yılını kutlamak için anlamlı bir reklam filmi yayınladı. Bu yeni reklam filminde, toplumumuzun kendine özgü “saat” ve “zaman” yönetimi anlayışı esprili bir dille ele alınıyor.
Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!
Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!
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