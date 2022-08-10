Türkiye’nin gaz keşfi hikayesi! Berat Albayrak ile başlayan gaz keşfi

Türkiye Mavi Vatan'da arama faaliyetlerine hız veriyor. 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı Akdeniz'e uğurlayan Türkiye, sondaj faaliyetlerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başladı. Türkiye şimdilerde o dönemde atılan adımların meyvelerini topluyor. Türkiye bu sürece nasıl başladı? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN