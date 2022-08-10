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Türkiye’nin gaz keşfi hikayesi! Berat Albayrak ile başlayan gaz keşfi

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Giriş: 10.08.2022 12:30
Türkiye Mavi Vatan'da arama faaliyetlerine hız veriyor. 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı Akdeniz'e uğurlayan Türkiye, sondaj faaliyetlerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başladı. Türkiye şimdilerde o dönemde atılan adımların meyvelerini topluyor. Türkiye bu sürece nasıl başladı? İşte detaylar...
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Türkiye’nin gaz keşfi hikayesi
Türkiye’nin gaz keşfi hikayesi
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