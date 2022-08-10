10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Türkiye’nin gaz keşfi hikayesi! Berat Albayrak ile başlayan gaz keşfi
Türkiye Mavi Vatan'da arama faaliyetlerine hız veriyor. 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı Akdeniz'e uğurlayan Türkiye, sondaj faaliyetlerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başladı. Türkiye şimdilerde o dönemde atılan adımların meyvelerini topluyor. Türkiye bu sürece nasıl başladı? İşte detaylar...