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Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7'ye Geriledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 16:48
Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,7 oldu. İşsiz sayısı ise 3 milyon 105 bin kişi olarak kaydedildi. Genç nüfusta ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.
Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7’ye Geriledi
Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7'ye Geriledi
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