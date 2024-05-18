Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7’ye Geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,7 oldu. İşsiz sayısı ise 3 milyon 105 bin kişi olarak kaydedildi. Genç nüfusta ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.