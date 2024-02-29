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Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 10:26
Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 oranında büyüdü. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kişi başına milli gelir 2023'te 13 bin 110 dolar olarak hesaplandı.
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Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü
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