Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü

Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 oranında büyüdü. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kişi başına milli gelir 2023'te 13 bin 110 dolar olarak hesaplandı.

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