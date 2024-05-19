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Turfanda kiraz için hasat zamanı! Rekolte beklenti ne?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 19.05.2024 16:38
Güncelleme:19.05.2024 16:38
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde turfanda kiraz hasadı başladı. Üreticiler bu yılki rekolteden memnun. İlçenin kirazının kendine has bir aroması var.
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