Ticaret Bakanlığı’dan fiyat tarifesi denetimi! Fiyat listesi girişlerde yer alacak

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 81 ilde restoran ve kafe menülerindeki servis ücretleri ve fiyat tarifeleri ile ilgili denetim gerçekleştirildi. Ekibimiz de Ankara'da gerçekleştirilen o denetimlerden birine katıldı.

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