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Ticaret Bakanlığı’dan fiyat tarifesi denetimi! Fiyat listesi girişlerde yer alacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 15:01
Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 81 ilde restoran ve kafe menülerindeki servis ücretleri ve fiyat tarifeleri ile ilgili denetim gerçekleştirildi. Ekibimiz de Ankara'da gerçekleştirilen o denetimlerden birine katıldı.
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Fiyat tarifesi denetimi!
Fiyat tarifesi denetimi!
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