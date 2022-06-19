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THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz

AA
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Giriş: 19.06.2022 13:56
Türk Hava Yolları, pilotların babalarının Babalar Günü'nü, çekimleri Nevşehir, Yalova ve İstanbul'da yapılan sürpriz bir videoyla kutladı. Babalar Günü için hazırlanan videoda, uzun zamandır THY pilotu evlatlarından ayrı olan babalar, çocuklarıyla olan hikayelerini anlattı.
THY’den pilotların babalarına videolu sürpriz
THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz
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