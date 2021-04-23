THODEX mağdurları ne yapacak? Paralarını geri alabilecekler mi? Dilek Güngör A Haber'de anlattı

Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. Peki yüz mağdurlar ne yapacak? Paralarını geri alabilecekler mi? Hangi illerde daha fazla kripto paraya talep var? Kripto paralarla ilgili yasal bir düzenleme var mı? Kripto para hesabı nasıl açılıyor? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber canlı yayınında tüm soruları yanıtladı. Güngör, kripto para tuzağına vatandaşların nasıl düşürüldüğünü, kandırıldığını anlattı.

Kripto para piyasasındaki yasal boşluk nasıl giderilecek? THODEX mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Sabah Gazetesi Dilek Güngör A Haber canlı yayınında anlattı.

Güngor, hükümetin kripto paralarla ilgili yasal bir düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kripto parayı alırken herhangi bir sorun yaşanmadığını ama parayı satmak isterken sistemsel problem yaşandığı gerekçesiyle paranızı satamıyorsunuz. Son dönemlerde bu tür şikayetler çok artmıştı. THODEX şirketi ünlü isimleri reklamlarında kullanarak ve Porsche marka otomobil çekilişle vereceğini duyurarak vatandaşları kandırdı ve bu şekilde hızla büyüdü. Bu şirketin arkasında kim ya da kimler var? Bunların araştırılması gerekiyor? Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığının kripto paralarla ilgili yasal düzenlemeler için harekete geçti.

THODEX GERÇEĞİ! 2017 YILINDA KURULDU

Özer ilk yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017'de kurdu. İlk zamanlarda ofiste 40 kişilik bir ekip çalışıyordu. Ancak kripto para alım satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı. Faruk Fatih Özer'in ikinci şirketi 2019'da kurduğu Thodex oldu. Yönetim yeri yine aynıydı, sadece tabelası değişmişti. Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu.

Türkiye'de kripto para borsalarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni düzenlemenin ardından Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex uygulamasında aksaklıklar meydana geldi. İşlemler sırasında para transferlerinde yaşanan gecikmeler, coin aktarmalarının başarısız olması kullanıcıların tepkisini çekti.

Geçen cuma günü ise uygulamada hiçbir işlem yapılmamaya başladı. Firma yaptığı açıklamada, "Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır" dedi. Sistemdeki sorunun çözülememesi üzerine şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise yeni ortaklık arayışında oldukları ve görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Firmayla ilgili tartışmalar yaşanırken, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini kapattı. Özer'in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçtığı iddia edildi. Buna göre pasaport kontrolünden saat 17:57'de geçen Faruk Fatih Özer, saat 19:50'deki uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtu.