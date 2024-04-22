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Tavuk altın ve doları katladı! Tavuk fiyatlarına son 5 ayda yüzde 200 zam geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:51
Tavuk fiyatlarına son beş ayda yüzde 200 zam geldi. Tavuk fiyatları altın ve doların hızını katladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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Tavuk altın ve doları katladı
Tavuk altın ve doları katladı
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