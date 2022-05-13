13 Mayıs 2022, Cuma
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Tarım Ekosistemi Buluşması! Bakan Nebati’den önemli açıklamalar: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Tarım Ekosistemi Buluşmalarında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Çiğ sütte desteği 4 kar artırdık. Çiftçiyi desteklemek için vergileri düşürdük. Yatırım yapana kaynak kullandırıyoruz. 2021’de çift haneli büyüyen ender ülke olduk. Sanayide çarklar dönüyor. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme eğilimi gösteriyor. Hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek.” ifadelerini kullandı.