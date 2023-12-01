SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....

Kasım ayı enflasyon beklentisi, memur maaşları ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için kritik bir belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. "Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusu, 4 Aralık'ta enflasyon oranının belli olacağı tarih olarak yanıt buldu. Ayrıca, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Bu sonuçlar, SGK tarafından yapılacak olan emekli zammı ve memur maaş zammı için önemli bir veri oluşturacak.