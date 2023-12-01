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Videolar Ekonomi Videoları SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....

SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....

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Giriş: 01.12.2023 11:49
Kasım ayı enflasyon beklentisi, memur maaşları ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için kritik bir belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. "Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusu, 4 Aralık'ta enflasyon oranının belli olacağı tarih olarak yanıt buldu. Ayrıca, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Bu sonuçlar, SGK tarafından yapılacak olan emekli zammı ve memur maaş zammı için önemli bir veri oluşturacak.
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