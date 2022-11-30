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SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA NASIL GEÇECEK? İşte kadroya geçeceklerin hakları

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 09:34
Hangi görevliler hemen kadroya geçecek? Kadroya geçecek sözleşmelilerin hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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İşte kadroya geçeceklerin hakları
İşte kadroya geçeceklerin hakları
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