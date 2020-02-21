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21.02.2020
Bankalarda para unutanlar bu tarihe dikkat! TMSF’den vatandaşlara 240 milyon liralık çağrı |Video
Bankalarda 1 milyondan fazla hesapta 240 milyon TL unutuldu. 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğradı. TMSF vatandaşları bankalara başvurma konusunda uyardı. Peki son tarih ne zaman? TMSF bankada unutulan para sorgulama işlemi nasıl yapılır? Detaylar A Haber ekranlarında…
SON BAŞVURU TARİHİ 15 HAZİRAN
NASIL SORGULANIR?
Bankalarda 1 milyondan fazla hesapta 240 milyon TL unutuldu. 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğradı. TMSF vatandaşları bankalara başvurma konusunda ayırdı.
SON BAŞVURU TARİHİ 15 HAZİRAN
Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş hesapların TMSF'ye devri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından haziran ayının 15'inci gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF'nin internet sitesi veya "https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/" linkinden sorgulayabiliyor.
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