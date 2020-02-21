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Bankada parasını unutanlar dikkat! Son tarih açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2020
BANKADA PARASINI UNUTANLAR DİKKAT! SON TARİH AÇIKLANDI

Son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor. Mudilerin, unuttukları paralar için 15 Haziran'a kadar bankalara başvurması gerekiyor

hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere 'ye devrediliyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş hesapların TMSF'ye devri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından haziran ayının 15'inci gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF'nin internet sitesi veya "https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/" linkinden sorgulayabiliyor.

1 MİLYONU AŞKIN MUDİ PARASINI BANKADA UNUTTU
Alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 240 milyon lira oldu.Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 72 bin olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, bankalar tarafından TMSF'ye yapılan söz konusu ön bildirim tutarı ve hesap adedinin, haziran ayının 15'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarını kontrol etmeleri ile azalmasını beklediklerini vurguluyor.

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