15 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek." dedi.