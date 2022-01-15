15 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2022 15:04
Güncelleme:15.01.2022 15:05
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’nın en büyüğü! Üretim başladı
Avrupa'nın en büyüğü! Üretim başladı
Bulgaristan’da enflasyon krizi!
Bulgaristan’da enflasyon krizi!
Memur ve emekli maaşları yüzde kaç zamlı yatacak?
Memur ve emekli maaşları yüzde kaç zamlı yatacak?
Bakan Nebati STK’larla buluşacak
Bakan Nebati STK'larla buluşacak
Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası açılıyor!
Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası açılıyor!
Memura ek zam 15 Ocak’a yetişmiyor!
Memura ek zam 15 Ocak’a yetişmiyor!
Ege’de narenciye ihracatında hedef 500 bin ton
Ege'de narenciye ihracatında hedef 500 bin ton
Ek zam ne zaman yasalaşacak?
Ek zam ne zaman yasalaşacak?
Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak?
Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak?
Dünyada enflasyon oranları zirvede
Dünyada enflasyon oranları zirvede
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Hazine’den İSKİ-KDV açıklaması
Hazine'den "İSKİ-KDV" açıklaması
Daha Fazla Video Göster