SON DAKİKA: 3600 ek gösterge düzenlemesi Başkan Erdoğan'a sunulacak

Son dakika haberine göre: Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlanırken son toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...