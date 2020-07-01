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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: 10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Nasıl emekli olurum? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika: 10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Nasıl emekli olurum? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

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Giriş: 01.07.2020 11:50
Güncelleme:01.07.2020 11:54
Son dakika haberi... 10 yıl çalışıp nasıl emekli olunabilir? Emekli olmak şartları neler? Kimler emekli olabilir? Vatandaşlar tarafından çok merak edilen soruyu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte tüm detaylar ve şartları...

10 yıl çalışıp nasıl emekli olunabilir? Emekli olmak şartları neler? Kimler emekli olabilir? Vatandaşlar tarafından çok merak edilen soruyu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte tüm detaylar ve şartları...

*9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak

*İlk sigorta olduktan sonra 15 yılın geçmesi

*Prim sayısının 3600 gün olması

*Kadınlarda 60 erkeklerde 55 yaşın dolması

15 YIL 3600 GÜNLE EMEKLİLİK

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