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Site yönetim şirketlerine denetim! Aidatlar düşürecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 12:25
Sitelerdeki fahiş aidat krizine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atıyor. Peki bakanlık site yönetim şirketlerini nasıl denetleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan avukat Ali Güvenç Kiraz değerlendirdi.
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Site yönetim şirketlerine denetim!
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