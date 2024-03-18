Site yönetim şirketlerine denetim! Aidatlar düşürecek mi?

Sitelerdeki fahiş aidat krizine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atıyor. Peki bakanlık site yönetim şirketlerini nasıl denetleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan avukat Ali Güvenç Kiraz değerlendirdi.

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