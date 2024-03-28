28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı! Özel bankalar da dahil oldu

SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı! Özel bankalar da dahil oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2024 18:30
SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonu hakkında yaptığı duyuruda bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı!
SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı!
Emekli zammı ne kadar olacak? Rakam verdi
Emekli zammı ne kadar olacak? Rakam verdi
Emekli maaşına düzenleme sinyali
Emekli maaşına düzenleme sinyali
Hangi emekli ne kadar promosyon alacak?
Hangi emekli ne kadar promosyon alacak?
Altın yükselecek mi düşecek mi?
Altın yükselecek mi düşecek mi?
Çift maaşa iki ayrı promosyon!
Çift maaşa iki ayrı promosyon!
Emeklilere indirim müjdesi
Emeklilere indirim müjdesi
Emekliye yeni destek geliyor
Emekliye yeni destek geliyor
Seçim spekülatörleri işbaşında!
Seçim spekülatörleri işbaşında!
Emeklilere özel indirim ve kampanya!
Emeklilere özel indirim ve kampanya!
Türkiye’de bir ilk! Keban Barajı’na kuruldu
Türkiye'de bir ilk! Keban Barajı'na kuruldu
Emeklilere özel indirim ve kampanyalar geliyor!
Emeklilere özel indirim ve kampanyalar geliyor!
Daha Fazla Video Göster