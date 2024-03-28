SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı! Özel bankalar da dahil oldu

SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonu hakkında yaptığı duyuruda bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.