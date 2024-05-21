Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekliler dikkat! Yüzde 15 indirim yürürlükte

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tarafından duyurulan emeklilere yönelik çalışmada ilk adım atıldı. Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yayımlandı. Söz konusu karar bugün itibarıyla yürürlükte.