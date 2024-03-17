Prim eşitlemesi ne zaman? Prim eşitlemesinden kim faydalanacak?

Bağ-Kur'luların prim şartı 9 binden 7 bin 200'ye indirilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu faydalanacak. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları uzmanına sordu.

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