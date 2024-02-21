Piyasalarda yükseliş devam ediyor! Peki ve altın ve borsadaki yükseliş ne zaman kadar devam edecek? Kredi kartı faizleri yükselecek mi ?

Piyasada ki hareketlilik sürüyor. Borsa İstanbul son zamanlarda en yüksek kapanışları gerçekleştiriyor. Hem altın hem de borsa yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. Gram altının fiyatının 2 bin TL civarında seyir ederken dolar 31 lirayı buldu. Öte yandan son dönemde kredi kartı kullanımının artmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir düzenleme yapılacağının sinyalini vermişti. Kredi kartlarına bir sınırlama getirileceği piyasa tarafından konuşulurken, masadaki kısıtlama seçenekleri merak konusu oldu. Peki altın ve borsada ki yükseliş sürecek mi? Beklenti ne yönde ve güvenli liman her zaman kazandırır mı? Vatandaş neden kredi kartlarına yöneliyor? Uzman isimler piyasalarda son durumu A Haber’de anlattı.

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