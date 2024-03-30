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Piyasalar haftayı nasıl kapattı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 13:10
Hangi yatırım aracı kime, ne kadar kazanç sağladı? Yatırımcı ne yapmalı? Ekonomist Abdulkadir Develi A Haber'de değerlendirdi.
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Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
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