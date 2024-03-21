Piyasalar haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

ABD'de FED’in faizler sabit tutmasının ardından altın fiyatları yükselişe ara verdi. Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor ve her gün rekorlar tazeleniyor. Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı? Borsa, altın, dövizde son durum ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

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