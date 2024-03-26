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Piyasalar haftaya nasıl başladı?

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Giriş: 26.03.2024 12:03
Küresel piyasalar, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladı.
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
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