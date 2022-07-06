06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Petrol fiyatları neden geriliyor? Petrolde heyecanlandıran tahmin: 70 dolara yakın düşüş bekleniyor
Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere beklenen 96 kuruşluk zam, brent petrolün yüzde beşi aşan kaybıyla iptal edildi. Petrol fiyatları neden geriliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.