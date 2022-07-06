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Petrol fiyatları neden geriliyor? Petrolde heyecanlandıran tahmin: 70 dolara yakın düşüş bekleniyor

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 11:17
Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere beklenen 96 kuruşluk zam, brent petrolün yüzde beşi aşan kaybıyla iptal edildi. Petrol fiyatları neden geriliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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