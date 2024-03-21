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Özel sektöre 9 gün tatil formülü! Özel sektör nasıl yararlanabilir?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 21.03.2024 11:15
Kamuda Ramazan Bayramı tatili 1,5 günlük uzatma ile 9 güne çıkartıldı. Peki özel sektör bundan nasıl yararlanabilir? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN TATİL FORMÜLÜ

1- İŞVEREN KARARI

2- İŞÇİ KARARI

3- İŞÇİ İŞVEREN ANLAŞMASI

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