Özel sektöre 9 gün tatil formülü! Özel sektör nasıl yararlanabilir?

Kamuda Ramazan Bayramı tatili 1,5 günlük uzatma ile 9 güne çıkartıldı. Peki özel sektör bundan nasıl yararlanabilir? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN TATİL FORMÜLÜ

1- İŞVEREN KARARI

2- İŞÇİ KARARI

3- İŞÇİ İŞVEREN ANLAŞMASI