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Ordu’da karabuğday üretimi için ekim yapıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 13:37
Ordu Büyükşehir Belediyesi, gluten hassasiyeti olanlar için önemli bir ürün olan ve Türkiye’de talebin 40 bin tonu aştığı karabuğday üretimi için harekete geçti. 40 bin tonluk talebin yalnızca 2 bin tonunun üretildiği Türkiye’de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ordu’da ilk kez hem üreticilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak, hem de iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla karabuğday deneme ekimi yapıldı.
Ordu’da karabuğday üretimi için ekim yapıldı
Ordu’da karabuğday üretimi için ekim yapıldı
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