OECD geri adım attı! Türkiye rakamları ne diyor? Faruk Erdem yorumladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,5'e düşürdü. OECD’nin açıkladığı rapora göre, Türk ekonomisine yönelik yüzde 4,8 olan daralma tahmini yüzde 2,9’a düşürüldü. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında bu rakamları değerlendirdi. Faruk Erdem, “OECD Türkiye ile ilgili olarak tahminlerde bulunuyor. Hala eksi tahminde bulunan uluslararası kuruluşlar var. Bizde iddia ediyoruz ki Türkiye'de 3. çeyrekte ciddi bir büyüme olacak ve yıl sonunda pozitif kapatacak. Önce ki tahminde yüzde 4,5 daralır tahmini yapılıyordu. Şimdi 1,8 büyüme tahmini yaptı ve rakamı Türkiye yüzde 2,9 daralır diye revize etti. Bunları önceden açıklıyor ama biz kendi yolumuzda devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.