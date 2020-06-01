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Normalleşme sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer! Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan kritik açıklamalar | Video

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Giriş: 01.06.2020 09:06
Güncelleme:01.06.2020 09:13
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde konuştu. Karaismailoğlu, "Toplu taşıma araçlarından ateş ölçme işlemlerine kadar her önlemi aladık" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde konuştu.

Karaismailoğlu, "Toplu taşıma araçlarından ateş ölçme işlemlerine kadar her önlemi aladık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor.

Bakan Adil Karaismailoğlu, vatandaşlarla ilk uçuşa katılacak, Esenboğa Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.
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