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Mobilyacılardan fiyatları sabitleme kararı

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Giriş: 12.10.2023 16:48
Başkan Erdoğan'ın indirim çağrısında marketlerden sonra mobilyacılardan da yanıt geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
Mobilyacılardan fiyatları sabitleme kararı
Mobilyacılardan fiyatları sabitleme kararı
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