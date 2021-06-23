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Milyonlarca esnafa yeni kredi ve faiz kolaylığı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 11:01
Güncelleme:23.06.2021 11:25
Milyonlarca esnaf, turizmci, üretici ve işletmeye destek kararları çıktı esnafın bakiyesi bu yıla devreden kredilerde, ilave faizi hazine karşılayacak turizmde KDV’yi %8'den 1'e indiren destek 31 Temmuz’a uzatıldı. Üreticilere depolardaki ürünleri için kira, nakliye ve analiz desteği verilecek yerli üretimi olmayan ham madde ve ara mamullerin gümrük vergileri düşürüldü. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı..
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