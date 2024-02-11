Milyonlarca emekliye düzenleme! Emeklilere yeni destekler geliyor

2024 yılında emeklilerle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Milyonlarca memurun gözü ise 3600 ek göstergede. Tüm detayları uzmanına sorduk.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN