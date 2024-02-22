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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 10:29
Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı için gözler bugün yapılacak olan toplantıya çevrildi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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