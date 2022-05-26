26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı mı? MB faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı mı? MB faiz kararı ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2022 12:46
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içi piyasalarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararının ne olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinde ise ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MB faiz kararı ne olacak?
MB faiz kararı ne olacak?
Mavi Vatan’daki dördüncü kuvvet
Mavi Vatan’daki dördüncü kuvvet
MB’nin faiz kararı ne olacak?
MB'nin faiz kararı ne olacak?
Kiralar il il mercek altına alınacak
Kiralar il il mercek altına alınacak
3600 ek göstergede son viraj!
3600 ek göstergede son viraj!
Kira artışlarına sınırlama gelecek mi?
Kira artışlarına sınırlama gelecek mi?
Tavan fiyat uygulaması hukuki mi?
Tavan fiyat uygulaması hukuki mi?
İlk evim konut paketi ve genişletilmiş konut finansman paketinin şartları neler?
İlk evim konut paketi ve genişletilmiş konut finansman paketinin şartları neler?
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak?
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak?
Kiralara fahiş fiyat sınırlaması!
Kiralara fahiş fiyat sınırlaması!
3600 ek göstergede ara formül ne?
3600 ek göstergede ara formül ne?
Güneydoğu otelleri doldu taşıyor
Güneydoğu otelleri doldu taşıyor
Daha Fazla Video Göster