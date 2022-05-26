Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı mı? MB faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içi piyasalarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararının ne olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinde ise ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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