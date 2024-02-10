10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Memurun gözü ek göstergede

Memurun gözü ek göstergede

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2024 14:59
Emeklilerle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca milyonlarca memurun gözü de 3600 ek göstergede. İki konunun detaylarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
Memurun gözü ek göstergede
Memurun gözü ek göstergede
Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var?
Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var?
Kart kullananlar dikkat! Düzenleme sinyali...
Kart kullananlar dikkat! Düzenleme sinyali...
Altında gidişat ne yönde ne olur?
Altında gidişat ne yönde ne olur?
150 bin TL faizsiz kredi tarihi belli oldu
150 bin TL faizsiz kredi tarihi belli oldu
Emekliye indirimli hayat!
Emekliye indirimli hayat!
Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?
Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?
A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı!
A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı!
Altının seyri ne olacak?
Altının seyri ne olacak?
Deprem bölgesinde çarklar dönüyor
Deprem bölgesinde çarklar dönüyor
Hangi ilçelerde konut satışları arttı?
Hangi ilçelerde konut satışları arttı?
MB’nin mesajları ne anlama geliyor?
MB'nin mesajları ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster