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Mars’taki teknoloji Karadeniz’de kullanılacak! Yerli denizaltı robotu sınıfının en güçlüsü | Karadeniz gazı nasıl taşınacak?

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 10:01
Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazı karaya ulaştıracak borular Temmuz ayında döşenmeye başlanacak. Karadeniz'de 2 bin 200 metre derinlikte döşenecek borular Mars'ta insansız teknolojiler ile kullanılan robotlara benzer bir teknoloji ile döşenecek. A Haber muhabiri Filiz Uçan ayrıntıları aktardı.
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