Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı! Süt fiyatları markette neden yüksek?

Bir litrelik sütün fiyatı marketlerde neredeyse 9 liraya kadar ulaştı. Tüketici de süt fiyatlarından şikayetçi. Çiğ sütün fiyatına temmuz ayında 50 kuruşluk bir zam geldi. Bu rakamlar markete gelene kadar neredeyse 9 liraya ulaşıyor. Çiftçiden çıktıktan sonra araya aracılar giriyor ve fiyat artıyor. Peki ortalama 3 liraya satılan çiğ sütün fiyatı, markete gelene kadar niye bu kadar artıyor?

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