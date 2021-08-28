28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı! Süt fiyatları markette neden yüksek?
Bir litrelik sütün fiyatı marketlerde neredeyse 9 liraya kadar ulaştı. Tüketici de süt fiyatlarından şikayetçi. Çiğ sütün fiyatına temmuz ayında 50 kuruşluk bir zam geldi. Bu rakamlar markete gelene kadar neredeyse 9 liraya ulaşıyor. Çiftçiden çıktıktan sonra araya aracılar giriyor ve fiyat artıyor. Peki ortalama 3 liraya satılan çiğ sütün fiyatı, markete gelene kadar niye bu kadar artıyor?