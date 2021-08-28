28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı! Süt fiyatları markette neden yüksek?

Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı! Süt fiyatları markette neden yüksek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2021 10:47
Bir litrelik sütün fiyatı marketlerde neredeyse 9 liraya kadar ulaştı. Tüketici de süt fiyatlarından şikayetçi. Çiğ sütün fiyatına temmuz ayında 50 kuruşluk bir zam geldi. Bu rakamlar markete gelene kadar neredeyse 9 liraya ulaşıyor. Çiftçiden çıktıktan sonra araya aracılar giriyor ve fiyat artıyor.  Peki ortalama 3 liraya satılan çiğ sütün fiyatı, markete gelene kadar niye bu kadar artıyor?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı!
Markette süt fiyatları 9 liraya ulaştı!
Türkiye’nin 19 yıllık başarı hikayesi...
Türkiye’nin 19 yıllık başarı hikayesi...
İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı
İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı
Kamu alacaklarının yapılandırması
Kamu alacaklarının yapılandırması
Pazara kış geldi! Fiyatlar ne kadar?
Pazara kış geldi! Fiyatlar ne kadar?
Türk müteahhitler dünyada 3. oldu
Türk müteahhitler dünyada 3. oldu
İşte Türkiye’nin en değerli yeri!
İşte Türkiye’nin en değerli yeri!
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bu hafta!
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bu hafta!
Öğrenciler dikkat! Bu haber sizin için
Öğrenciler dikkat! Bu haber sizin için
Kim ne kadar maaş alacak?
Kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster