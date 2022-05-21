Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy A Haber’e konuştu: Hedef 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'da düzenlenen turizm zirvesine katıldı. Türkiye'ye olan seyahat talebinin çok yüksek olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ersoy, “42 milyon turist, 35 milyar dolar bir gelir hedefiyle sezona başladık ve hedefimize de sadığız.” dedi.

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