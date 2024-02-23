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Küçük tasarruf nasıl yapılır? 20 bin liram kaç lira oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 10:11
Damlaya damlaya göl olur mu? Küçük tasarruf nasıl yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Küçük tasarruf nasıl yapılır?
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