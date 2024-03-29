Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra rekor! Ocak ve şubat ayında 23 gemi Türkiye'ye geldi

Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra rekor geldi. Türkiye'ye ocak ve şubat ayında 23 kruvaziyer gemisi geldi. 8 limana demir atan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer alırken bu sayıların rekor olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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