29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra rekor! Ocak ve şubat ayında 23 gemi Türkiye'ye geldi

Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra rekor! Ocak ve şubat ayında 23 gemi Türkiye'ye geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2024 15:41
Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra rekor geldi. Türkiye'ye ocak ve şubat ayında 23 kruvaziyer gemisi geldi. 8 limana demir atan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer alırken bu sayıların rekor olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra rekor!
Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra rekor!
Karadeniz’de yeni keşif kuyusu
Karadeniz'de yeni keşif kuyusu
Hızlı trenlerde Ramazan Bayramı müjdesi!
Hızlı trenlerde Ramazan Bayramı müjdesi!
Altında tüm zamanların rekoru
Altında tüm zamanların rekoru
Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı...
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı...
Promosyon ödemesine özel bankalar da katıldı
Promosyon ödemesine özel bankalar da katıldı
SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı!
SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı!
Emekli zammı ne kadar olacak? Rakam verdi
Emekli zammı ne kadar olacak? Rakam verdi
Emekli maaşına düzenleme sinyali
Emekli maaşına düzenleme sinyali
Hangi emekli ne kadar promosyon alacak?
Hangi emekli ne kadar promosyon alacak?
Altın yükselecek mi düşecek mi?
Altın yükselecek mi düşecek mi?
Daha Fazla Video Göster